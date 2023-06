Ook Gajadien keurt handelingen Asawini af: “Mensen kunnen niet hun eigen legertjes vormen”

Na ABOP-fractieleider Obed Kanape, heeft nu ook VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien van zich laten horen over de kwestie rondom Regita ‘Asawini’ Edenburg in Suriname. In een radio-interview stelt de VHP-topper dat er nooit toegestaan kan worden dat mensen overgaan om eigen legertjes binnen het Surinaams grondgebied op te zetten.

“Wij zullen nooit toestaan dat er een Staat binnen een Staat gecreëerd wordt in het land. Ook niet dat mensen hun eigen legertjes gaan proberen te vormen. En wanneer mensen zo opruiend bezig zijn, dan zijn er mogelijkheden waarvan de regering gebruik kan maken”, aldus Gajadien.

Hij voegt eraan toe dat een ieder binnen het Surinaams grondgebied zich dient te houden aan de regels van het land. De politicus stelt dat het geen zin heeft om in te gaan op de vele beweringen die momenteel op sociale media worden geplaatst over de uitzettingsprocedure van de activist, die een Nederlandse staatsburger is. Hijzelf houdt zich ook niet bezig daarmee.

De officiële verklaring over deze case zal de regering aanstaande dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) geven. Dan zal president Chan Santokhi ook aanwezig zijn.