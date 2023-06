Makoe: “Bordo was doorn in het oog van bepaalde mensen”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ heeft weer van zich laten horen. De NDP’er stelt dat Joël ‘Bordo’ Martinus uitgeschakeld moest worden, omdat hij een doorn in het oog was van bepaalde mensen in Suriname. “Hij zei de dingen zoals de dingen zijn. Hij zei het op zijn eigen manier, maar moet dat de man dan maken tot een crimineel? Want toen je Bordo en zijn partij nodig had om aan de macht te komen, dan was het wel goed”, benadrukte Mac-Donald in een interview op Culturu TV.

Bordo is vanaf november van het vorig jaar niet meer in het openbaar gezien. Er zijn aanwijzingen dat hij in het buitenland zit. Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zei toen publiekelijk dat instrumenten van het land gebruikt worden voor het uitschakelen van politieke mensen. In februari 2023 zei Brunswijk nog tijdens een partijvergadering dat Bordo binnenkort naar Suriname zou komen. “A tori e seti”, meende Brunswijk toen.

Mac-Donald vindt verder dat veel personen die kritiek leveren op de Surinaamse president, worden uitgeschakeld. Bordo is volgens hem slechts één voorbeeld daarvan. Hij stelt dat zelf Richano Santokhi, zoon van het staatshoofd, naar Miami is gestuurd omdat hij steeds kritiek leverde op zijn vader. “Men heeft Richano weggestuurd, want men is bang dat die meneer zijn vader schande gaat geven. Omdat die jongeman de waarheid spreekt. Maar wat bij Richano lukte, lukte niet helemaal bij Bordo. Vandaar dat Bordo nu persona non grata geworden is, want hij moest uitgeschakeld worden”, aldus de NDP’er.

Hij voegt eraan toe geen enkel geloof erin te hebben dat Richano de nodige kennis beschikt om zijn werkzaamheden als Consular Agent in Miami te kunnen doen.

Mac-Donald verwijst ook heel voorzichtig met de uitspraak ‘die grappenmaker van Haïti’ naar de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon. De in Haïti geboren ondernemer, die vaker publiekelijk kenbaar heeft gemaakt de VHP te ondersteunen, is enkele maanden terug ook in aanraking gekomen met justitiële autoriteiten. “We hebben het ook gezien met die andere grappenmaker van Haïti toch. Die is een nul-komma-nul voor een getal en die snapt het niet en beseft het niet dat hij gewoon misbruikt wordt. Een heel bekend Nederlands spreekwoord luidt: ‘de Moor heeft zijn werk gedaan, de Moor kan gaan’. En dat is wat men elke keer weer bewijst”, aldus Mac-Donald.

In de strafzaak van Bordo zal de kantonrechter zich op 19 juni uitspreken over de excepties die zijn opgeworpen door advocaten. De verdediging van de verdachten heeft gevraagd om nietigheid van de dagvaardingen, omdat die niet op de juiste wijze zouden zijn uitgereikt.

Bordo wordt opgespoord op verdenking van moord, medeplegen, medeplichtigheid tot moord, doodslag, deelneming aan een criminele organisatie, bedreiging met misdrijf, overtreding Wet Verdovende Middelen en overtreding Wet Money Laundering. Hij wordt thans ook via Interpol opgespoord. Bordo is het centrale figuur in de zaak, die draait rond een vliegtuig dat in Marowijne lag begraven. Volgens de politie is er met dat vliegtuig drugs naar Suriname vervoerd, waarna het werd begraven.