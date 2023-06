Voortvluchtige ‘Rasta’ die buurman in benen schoot aangehouden

In de zaak waarbij Rodney S. (45) tijdens een woordenwisseling in maart door zijn buurman in beide benen werd geschoten in Suriname, is de voortvluchtige schutter Antoon L. (39) meer bekend als ‘Rasta’ aangehouden en overgedragen aan Recherche Paramaribo.

De zoon van Antoon die ook betrokken was bij de woordenwisseling en Rodney een slag met een hard voorwerp gaf, werd enkele dagen na het schietincident op zijn woonadres aangehouden en in verzekering gesteld.

Antoon was sedertdien voortvluchtig en wist zich schuil te houden voor de Surinaamse politie. Donderdagmiddag werd de verdachte aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht.

Antoon is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.