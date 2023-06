Sterke wind rukt dakbedekking huis weg

Een groot deel van de dakbedekking van een woning aan de Auguststraat in Suriname is zaterdagmiddag weggerukt door hevige winden die gepaard gingen met een onweersbui.

De dakbedekking is op de schutting van de woning beland. De schade is enorm.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De huisbewoners hebben de autoriteiten ingeschakeld voor hulp.

De Meteorologische Dienst Suriname had gisteren reeds gemeld dat vandaag in de middag en begin van de avond lokaal perioden met lichte tot matige buien soms met geïsoleerd onweer kunnen voorkomen. Er is een kleine kans op een kortstondig zware bui.