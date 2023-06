Hardeo Ramadhin: “Pokie gaat juist terugvallen in aantal stemmen”

Politiek analist Hardeo Ramadhin stelt niet te verwachten dat Diana Pokie, die recent de overstap van de ABOP heeft gemaakt naar de NPS, veel stemmen zal halen bij de verkiezingen van 2025 in Suriname. Integendeel verwacht hij dat de politica terug zal vallen in het aantal stemmen.

“In de meeste gevallen als je van partij A naar partij B gaat, val je terug in het aantal stemmen”, benadrukt Ramadhin. De politiek analist voert aan dat veel politici de vergissing maken door te denken dat hun kracht los staat van hun politieke partij.

Maar het is uiteindelijk de partij die ervoor kiest om een kandidaat op de lijst te plaatsen en op basis van die positionering worden kiezers in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen. Het is uiteindelijk ook dezelfde politieke partij die zo een kandidaat bij verkiezingswinst beloond met een ministerspost.

Ramadhin verwijst als voorbeeld naar de gevallen van William Waidoe die kort voor de verkiezingen van 2020 van de Pertjajah Luhur (PL) overliep naar de NDP, Raymond Sapoen die na 25 mei 2020 ook de PL de rug toekeerde, Enrique Ralim alias ‘Kleine Somo’, en Indra Jawalapersad.

Namens de PL werd Waidoe in 2015 gekozen met 3.038 stemmen. Hij is uiteindelijk gegaan op de NDP-lijst in 2020, maar kreeg amper 612 stemmen. “Dezelfde Waidoe die in Nickerie woont en werkt en met dezelfde achterban”, stelt Ramadhin.

Ook Sapoen kreeg in PL-verband in 2015 in totaal 5.159 stemmen. Hij ging in HVB verband in 2020 en viel terug naar 577 stemmen. In 2015 heeft Ralim 2.434 stemmen op de PL-lijst behaald, maar in 2020 ging hij naar de NDP-lijst en viel terug naar 1.147 stemmen.

Jawalapersad kreeg in 1996 in totaal 2.644 stemmen op de lijst van de VHP in Wanica. Na vijf jaren en met haar eigen partij Naya Kadam heeft ze maar 1.268 stemmen gehad. “Zij is dus niet meer in de politieke arena verschenen. Dus het is niet zo dat als je van partij A gaat naar B, dat je je hele achterban meeneemt”, aldus Ramadhin.