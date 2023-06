Eerder ingesloten man bij drugsinval weer aangehouden voor drugsbezit

Het Ondersteunings Team Oost van de Surinaamse politie (OTO) heeft donderdag omstreeks 15.00u een drugsinval gepleegd bij een woonadres aan de Hadji Iding Soemitaweg in het district Commewijne.

Daarbij werd een hoeveelheid hasj, marihuana en een onbekend geldbedrag aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte Albert P. werd aangehouden en in verzekering gesteld.

Deze zelfde Albert was vorig jaar oktober ook al door het team aangehouden, vanwege bezit van drugs en een vuistvuurwapen. Hij was toen in verzekering gesteld.

Volgens het Korps Politie Suriname is de verdachte overgebracht naar het politiebureau Richelieu, die belast is met het onderzoek in deze zaak. P. zal bij de Hulp Officier van Justitie worden voorgeleid.