Weer buitenlanders in Suriname overvallen en mishandeld

Drie criminelen hebben in de nacht woensdag op donderdag 8 juni enkele buitenlanders in Suriname overvallen en beroofd van hun geld, sieraden, mobiele telefoons en belangrijke documenten.



Uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat twee Chinese mannen zich begaven naar een woning aan de Pakanistraat, omdat een van hen zijn mobiele telefoon in de woning was vergeten. Na de ontdekking keerden ze terug.

Ze stonden bij de garagedeur van de bedoelde woning, waar twee buitenlandse vrouwen wonen. Bij die gelegenheid werden beide Chinese mannen aangevallen en mishandeld door de rovers. Daarna bestormden de overvallers het huis en maakten een iPhone, 6.000 euro, een halsketting en andere goederen uit de woning buit.

De daders hebben na de beroving de plaats verlaten in het voertuig van de Chinese mannen. Het voertuig werd later aangetroffen aan de Krakoenstraat.

Van de Chinese mannen zijn hun paspoorten, een onbekend geldbedrag en nog andere persoonlijke goederen weggenomen. Ze zijn met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp, omdat ze klaagden van pijn.

De politie van Geyersvlijt werd na de beroving ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.