Nurmohamed: “Voorzichtig rijden; voorlopig moeten we het doen met lap- en plakwerk”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken raadt bestuurders van voertuigen in Suriname aan om voorzichtig te rijden, omdat zijn ministerie op dit ogenblik niet veel kan doen dan het lappen en plakken van de kraters die op veel asfaltwegen zijn ontstaan.

“Zolang we de wegen niet structureel een nieuwe laag op een duurzame manier geven, gaan we het voorlopig moeten doen met lap- en plakwerk. Dus ik doe ook een beroep op de mensen om voorzichtig te rijden. Vooral als het regent, want dan zie je die gaten niet”, benadrukte de minister woensdag kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

Verschillende nietsvermoedende automobilisten zijn de afgelopen dagen met hun voertuigen over kraters gereden, met kapotte banden als gevolg. Sommige automobilisten hebben zelfs schade opgelopen aan de voor- en achterband van hun voertuigen.

Nurmohamed stelt dat OW de afgelopen weken weinig herstelwerk op de wegen heeft kunnen verrichten, omdat er geen asfalt kon worden verkregen vanuit de asfaltplants. “We zijn afhankelijk van de asfaltplants en wanneer ze draaien kunnen we asfalt afnemen”, stelt hij.

De bewindsman doet een beroep aan burgers om de klachten over kraters direct door te geven aan het klachtenunit van OW, facebook, via het districtscommissariaat, bestuursopzichter of ressortraadslid.