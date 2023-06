Nina Jurna bezoekt Suriname in TV programma ‘Van Bahia tot Brooklyn’

In de TV reisserie Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen, onderzoekt journalist Nina Jurna in zeven landen hoe de geschiedenis doorwerkt in het heden en hoe dit leidt tot een nieuwe Caribische cultuur. In aflevering twee, te zien op vrijdag 16 juni, reist Jurna af naar Suriname.

Een van de meest gemarginaliseerde groepen in Suriname zijn de inheemsen, de oorspronkelijke bewoners van het gebied dat nu Suriname heet. Europese kolonisten noemden hen Cariben, maar zij noemen zichzelf liever Kaliña. Samen met de Arowakken, die zichzelf Lokono noemen, vormen ze de twee grootste inheemse groepen in Suriname.

Nina Jurna, met Surinaamse wortels, verdiept zich in deze aflevering in het verhaal van haar overgrootmoeder, die inheems was, en ontdekt daarnaast dat ze een verre nazaat is van de Marrons die de plantages ontvluchtten. Beide bevolkingsgroepen delven in het huidige Suriname het onderspit.

In hoeverre en op welke manier speelt het koloniale verleden van Suriname daarin een rol? Die vraag speelt extra bij Nina als ze met haar familie op zoek gaat naar een voormalige suikerrietplantage die de familie van een verre voorouder erfde.

Nina Jurna: ‘Voor mij is het maken van deze serie een manier om een groter verhaal te vertellen over het Caribisch gebied. Welke nieuwe identiteiten en cultuurvormen zijn hier ontstaan doordat mensen van verschillende werelddelen hier (veelal onder dwang) zijn samengebracht, en hoe ziet een nieuwe, jonge generatie zichzelf? Nu er ook in Nederland steeds meer aandacht komt voor het koloniale verleden hoop ik de aandacht te vestigen op het gebied waar die eeuwenlange slavernij en het kolonialisme zich daadwerkelijk afspeelde. Tijdens mijn reis kwam ik dichter bij de mensen van het gebied maar ook dichter bij mijn eigen roots en de verhalen die ons met elkaar verbinden.’

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen: Suriname

vrijdag 16 juni, 20.30 uur, VPRO, NPO 2