‘Geen sprake van sluiting Western Union kantoren in Suriname’

Een bericht dat het Amerikaanse bedrijf Western Union binnenkort alle filialen in Suriname voorgoed zal sluiten, lijkt niet op waarheid te berusten. Er is binnen het bedrijf vooralsnog geen melding van sluiting van kantoren in Suriname. Dat blijkt uit een rondgang van diverse Surinaamse media, in een poging om de waarheid te achterhalen.

Woensdag verspreidde Facebookpagina Arkinoh een fake bericht hierover, dat vervolgens massaal gedeeld werd. Diverse media namen contact op met Western Union om het bericht te verifiëren.

Zo sprak Keynews met de directeur van een vestiging in Suriname, die aangaf dat het verspreidde bericht fake news is. “We hebben nooit een officieel bericht daarover gestuurd, alle kantoren zijn normaal open”, zei de directeur tegen Keynews.

Ook D-TV Express ging achter de feiten aan en probeerde contact op te nemen met de leiding van Western Union in Suriname, echter zonder resultaat. Een kantoor aan de Wanicastraat bleek wel om interne reden gesloten. Aan de Kwattaweg waren er volgens D-TV Express geen euro’s. De vestiging aan de Hermitageweg bleek gewoon open.

D-TV sprak ook met journalist Gloria Botse in Nederland. Zij gaf aan dat er in Nederland niets aan de hand is en dat er gewoon geld gestuurd kan worden naar Suriname. Botse sprak met twee kantoren in Rotterdam en het hoofdkantoor van Western Union in Nederland. Het bedrijf heeft de berichtgeving ook gecheckt met de moederorganisatie in de VS en heeft verzekerd dat er op dit moment geen melding of sprake is van sluiting van kantoren in Suriname.

Met Western Union kan via een kantoor, de website of gewoon via een app op de telefoon snel geld overgemaakt worden naar een ontvanger in bijvoorbeeld het buitenland. De verzender krijgt een unieke code die naar de ontvanger gestuurd moet worden. Het geld kan met deze code vrijwel meteen in cash opgehaald worden bij een kantoor. De verzender betaald een kleine fee. Voor Suriname is de fee vanaf 1,90 euro per transactie.