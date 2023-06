Indiase president onder de indruk van de eenheid en diversiteit in Suriname

“Ik ben onder de indruk van de eenheid en diversiteit. De liefde binnen de Surinaamse samenleving neem ik mee als boodschap naar India. Het is belangrijk om in een wereld van complexiteit en uitdagende vraagstukken een sterke en hechte samenleving te hebben.” Dat zei de Indiase president Droupadi Murmu dinsdag na een ontmoeting met de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS).

De IRIS is vanaf zijn oprichting een volwaardige partner van de staat Suriname om vrede en rust te waarborgen. De IRIS tracht de tolerantie tussen de verschillende religieuze stromingen te versterken en het nationalisme te bevorderen. Tijdens de voorgesprekken welke moeten leiden tot een gestructureerde nationale dialoog is deze raad een belangrijke gesprekspartner geweest van de regering.

Op dinsdag 6 juni heeft president Chandrikapersad Santokhi samen met zijn Indiase ambtsgenoot Droupadi Murmu een bijeenkomst gehad met de IRIS. In de IRIS zijn vertegenwoordigd de Madjlies Moesliemien Suriname; Sanatan Dharm Maha Sabha; de Surinaamse Islamitische Vereniging; Vereniging Arya Dewaker Suriname en het R.K. Bisdom Paramaribo.

President Santokhi is ingenomen dat de leden van de Interreligieuze Raad in Suriname tijd hebben vrijgemaakt om een korte gedachtewisseling met president Murmu mogelijk te maken. “Onze Indiase voorouders kwamen met hun religies en culturen uit India. En dat deden ook de andere groepen die uit verschillende delen van de wereld naar Suriname kwamen. We hebben voorouders die afkomstig zijn uit het Afrikaanse continent, Indonesië, China, Libanon, Europa en vele andere plaatsen. De religieuze rijkdom maakt Suriname tot een uniek voorbeeld voor de wereld. We laten zien dat zoveel religies vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan en in harmonie met elkaar kunnen worden beoefend”, aldus het Surinaamse staatshoofd.

President Santokhi is alle religieuze leiders erkentelijk die gevraagd en ongevraagd hun wijsheid delen om de multi-etnische samenleving te waarborgen en vrede te stimuleren. Hij noemt de IRIS een zeer belangrijke organisatie. De regeringsleider is ervan overtuigd dat zij belangrijke voorstellen kan aandragen om normen en waarden te herstellen en problemen op te lossen.

President Murmu merkt op dat Suriname een voorbeeldland is voor culturele versmelting.