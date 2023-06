Re-Play brengt nieuwe single ‘Nu of Nooit’ uit

De Nederlandse band Re-Play brengt vandaag hun nieuwe single ‘Nu of Nooit’ uit. Het nummer is een perfecte mix van opzwepende beats en inspirerende teksten die je aan het dansen krijgen en je hart sneller doen kloppen.

‘Nu of Nooit’ gaat over keuzes die je in relaties maakt en hoe belangrijk het is om soms uit je comfortzone te stappen en het leven ten volle te leven.

Re-Play begon hun muzikale carri√®re meer dan 20 jaar geleden toen ze voor het eerst doorbraken met hits als ‘Kijk Om Je Heen’, ‘Ala Day’ en natuurlijk ‘Never Nooit Meer’ samen met Gordon. De band heeft sindsdien een mooie weg afgelegd met verschillende albums en singles die hun positieve stempel hebben gedrukt op de Nederlandse muziekscene, alsook in Suriname.

Met hun nieuwste single bewijst Re-Play dat zij nog steeds relevant zijn en in staat zijn om pakkende nummers te maken. Het refrein van ‘Nu of Nooit’ is zo catchy dat het de hele dag in je hoofd blijft zitten en zijn de lyrics gemakkelijk mee te zingen. Kortom, een single waar je niet om heen kan!