Antillianen: ‘Teveel nadruk op Surinaamse geschiedenis bij herdenking slavernijverleden’

Een groep Antilliaanse burgers uit Eindhoven en Tilburg hebben zich georganiseerd om de slavernijgeschiedenis op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen zelf te gaan vertellen. Ze zijn het zat om overal in de media de verkeerde feiten te horen.

Een van de actievoerders is Kenneth Cuvalay, tevens voorzitter van de politieke partij Ubuntu Connected Front (UCF) Tilburg en de ‘St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance’. Cuvalay: “Het is beschamend om 160 jaar na de wettelijke afschaffing van de slavernij in de voormalig Nederlandse koloniën in ‘de West’, nu ineens overal te horen en te lezen dat het 150 jaar geleden is.

Natuurlijk weten we van de tien jaar staatstoezicht in Suriname en dat daarom vaak over afschaffing van de slavernij in 1873 wordt gesproken in plaats van 1863. Maar er bestond geen staatstoezicht op Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba en het kan niet dat de geschiedenis van ruim een half miljoen Antillianen dan maar wordt weggemoffeld.”

Geen Ketikoti maar Emancipatiedag

De groep Antilliaanse burgers is nu zelf begonnen met het verspreiden van de juiste feiten over hun geschiedenis. Ook willen ze een andere naam voor 1 juli, niet meer Ketikoti, een Surinaamse uitdrukking, maar een term die voor de hele Afrikaanse diasporagemeenschap acceptabel is. Op de Bovenwindse eilanden wordt veelal de term Emancipatiedag/Emancipation Day gehanteerd, maar een nieuwe naam kan ook aldus de groep.

Met name overheid en publieke omroep in de fout

De groep vindt het onbegrijpelijk dat zelfs overheidswebsites zonder verdere nuancering 150 jaar vermelden en bij de publieke omroep lijkt het sinds dit jaar eveneens schering en inslag. “Ze lijken niet eens te weten dat op St. Maarten de slavernij de facto al in 1848 werd afgeschaft. De organisaties die formeel voor onze belangen moeten opkomen, zoals het NiNsee, het Landelijk Platform Slavernijverleden, de plaatselijke Ketikoti-stichtingen, je hoort ze niet of ze maken veelal dezelfde fout”, aldus Cuvalay, “Andere partijen hobbelen daar weer achteraan. Goede uitzondering is de berichtgeving van het comité 30 juni-1 juli Tilburg.“

Video en publicatie: recht doen aan de verscheidenheid

De groep Antillianen heeft eergisteren een video gelanceerd. Ook is een projectaanvraag ingediend bij het Mondriaan-fonds om de unieke geschiedenis van elk van de eilanden te laten optekenen en publiceren. Ze verwijt overheid, publieke omroep en hun eigen organisaties gemakzucht, desinteresse en een eenzijdige blik op de slavernijgeschiedenis.

Cuvalay: “Je hoeft echt niet wekenlang het archief in om te weten hoe het echt zit. Ook dit is een doorwerking van het slavernijverleden. Het is heel triest dat wij als burgers nu een subsidieaanvraag moeten doen om basale foutieve informatie te weerleggen die wordt verspreid door overheid, publieke omroep en onze eigen belangenorganisaties. Liever zouden we ons richten op een waardig herdenkingsjaar en juist dieper ingaan op de vele hiaten die onze slavernijgeschiedenis nog bevat.”