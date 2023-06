Geestesgestoorden worden gedumpt in centrum van Albina

Het is de politie van Albina opgevallen dat er een toename is van geestesgestoorden in het centrum van Albina. Er komt steeds weer een nieuw gezicht erbij, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

Wanneer de politie navraag doet bij de plaatselijke bewoners, blijkt dat de geestesgestoorden onbekend zijn bij hun en dat ze ook niet van de omgeving zijn.

De wetsdienaren van Albina hebben sterk het vermoeden dat de onbekende personen door derden naar Albina worden gebracht en achtergelaten. Ze worden als het ware gedumpt, ver van huis, zodat het moeilijk voor ze is om de weg naar huis terug te vinden.

De politie doet een beroep op de familie om hun dierbaren weer op te halen en ze een menswaardige behandeling te geven.