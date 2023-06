Doekhie noemt verdeling Prins Bernard Polder ‘ziekelijk’; fronst wenkbrauwen over betrokkenheid directielid LVV

Politicus Rachied Doekhie noemt het ‘ziekelijk’ dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname (LVV) enkele dagen terug ertoe over is gegaan om de Prins Bernard Polder in Nickerie middels loting aan 26 boeren beschikbaar te stellen. Het gaat om gronden voor zaaizaadproductie.

“Deze 26 boeren hebben al problemen met hun eigen ‘klein perceeltje’, ze hebben geen machinepark en ook geen kapitaal. Ze hebben niets. Hoe ga je hun dan een stuk grond geven om zaaizaad te gaan produceren? Het hek is nu echt van de dam, want ze gooien die hele baby in het rijstveld met het badwater”, benadrukt de gewezen parlementariër in gesprek met Waterkant.Net.

Volgens Doekhie zijn kennis, ervaring, kapitaal en een goede machinepark cruciaal om kwalitatief zaaizaad te kunnen produceren. Daarvoor zouden rijstbedrijven als Savepro, Rijstpak, Baitali of Manglie’s gevraagd moeten worden om dit project ter hand te nemen.

Doekhie fronst vooral zijn wenkbrauwen wanneer hij ziet dat een directielid een aantal van dit soort projecten, waaronder ook de rehabilitatiewerkzaamheden aan zes van de twaalf waterschappen die voorbijkans 30 miljoen US-dollars door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt gefinancierd.

“De persoon die dit meehelpt om dit hier te organiseren, over hem bestaat er een rapport van de afdeling Interne Controle van LVV over de grootste fraude ooit in de rijstsector. Daarnaast heeft hij in het verleden ook flink huisgehouden bij Adron. Nu geef je hem 30 miljoen US-dollars voor de waterschappen en er wordt daar nu al mee gefraudeerd. Friends and family die niets hebben, die komen al in aanmerking, terwijl er niet eens een tandenstoker is bewogen in het district”, beweert de NDP’er.

Belangrijk volgens de politicus is dat het ministerie van LVV alle financiële en administratieve zaken goed checkt. “Er zijn genoeg mensen bij LVV, ook in Nickerie, die rondlopen te duimendraaien. Laten ze daar gaan helpen en alles checken”. Hij voegt eraan toe dat de overheid de zaaizaadprijs moet bepalen. Hierdoor kunnen alle boeren goede en goedkope zaaizaad gegarandeerd krijgen.

“Als je iets doet, doe het goed. Laat geen mensen daar gaan zitten te rommelen op Prins Bernard Polder. Laat de minister van LVV ook vragen gaan stellen aan de mensen die de miljoenen US dollars uit de PetroCaribe deal hebben opgevreten”, aldus Doekhie.