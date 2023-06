Arts thuis in slaap overrompeld en beroofd van geld, sieraden en telefoon

Vijf criminelen hebben afgelopen nacht een arts in haar woning aan de Sophiaslustweg in Suriname overvallen en beroofd van verschillende geldbedragen, waardevolle sieraden en een telefoon.

Vernomen wordt dat het slachtoffer in diepe rust was toen de indringers de achterdeur en een raam forceerden. Eenmaal binnen overrompelden ze haar in haar slaap.

Volgens het slachtoffer hadden de daders camouflage capuchons op. Hun gezichten waren bedekt met doeken en een van hen was gewapend met een vuistvuurwapen. De buit betreft 20.000 SRD, een onbekend geldbedrag in euro, gouden en diamanten sieraden en een mobiele telefoon.

De politie van Kwatta werd ingeschakeld, maar kon niet uitrukken omdat ze zonder vervoer zitten. Ze kregen assistentie van hun collega’s van Leiding 9a. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.