ABOP: ‘Opofferingen Hindostaanse voorouders niet vruchteloos’

[INGEZONDEN] – De ABOP feliciteert de gehele Surinaamse samenleving, maar in het bijzonder de Hindostaanse broeders en zusters, met de herdenking van 150 jaar Hindostaanse immigratie oftewel Á- Pravási Divas. In een persbericht zegt de politieke partij:

Bij de herdenking van 150 jaar Hindostaanse immigratie vandaag, staan wij stil bij de opofferingen die onze Hindostaanse voorouders hebben gebracht bij hun aankomst in Suriname. Veelal onder valse voorwendselen werden zij naar Suriname gelokt om keihard te werken op de plantages. Dat deze offers niet voor niets zijn geweest, blijkt heden ten dage uit de integratie van onze Hindostaanse broeders en zusters in de samenleving.

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) is zich ervan bewust dat de Hindostaan niet weg te denken is in onze samenleving. Hoe zou ons Suriname eruit hebben gezien zonder hen? De culturele waarden en normen die de voorouders hebben meegenomen, zijn vandaag de dag nog zichtbaar en gelden nog steeds.

Aanpassen aan de veranderende omstandigheden is één van de meest belangrijke lessen die wij moeten meenemen. Er zullen altijd veranderende omstandigheden zijn en het zal aan ons liggen hoe met die situaties om te gaan.

Bij het achterlaten van al hetgeen zij hadden in het voormalig Brits- Indië, stapten zij het avontuur in, maar de voorouders hebben zich aan hun veranderende omstandigheden aangepast. De ABOP staat uiteraard erbij stil dat deze gedachte ook in onze huidige samenleving nog zeer een rol van betekenis heeft, zonder kernwaarden op te geven.

De ontwikkelingen in de wereld en in ons eigen land, leiden ertoe dat wij ook met veranderende omstandigheden rekening moeten houden. Normvervaging speelt ons parten, maar met vereende krachten zal het lukken dit een halt toe te roepen.