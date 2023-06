Secretaris-generaal Associatie van Caraïbische Staten op bezoek in Suriname

Rodolfo Sabonge, secretaris-generaal van de Associatie van Caraïbische Staten (ACS) vertoeft momenteel in Suriname met het doel consultaties te houden. Suriname heeft vorige maand namelijk het voorzitterschap van de Ministeriële Raad van de ACS toebedeeld gekregen. Dit gebeurde tijdens de 28ste Tussentijdse Vergadering van Ministers én de 9e ACS Summit in Guatemala. Beide meetings werden bijgewoond door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (ACS).

De ACS is een adviesvereniging van landen gecentreerd rond het Caribische bekken. De organisatie werd opgericht met het doel om overleg, samenwerking en gecoördineerde actie tussen alle landen van het Caribisch gebied te bevorderen. Het primaire doel van de ACS is het bevorderen van meer handel tussen de naties, verbeteren van transport, ontwikkelen van duurzaam toerisme, en grotere en effectievere reacties op lokale natuurrampen mogelijk te maken.

De ACS-topman zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname dat hij op 2 mei 2023 een intensief overleg heeft gehad met een ministeriële delegatie onder leiding van minister Ramdin. “Wij hebben over een scala aan onderwerpen gediscussieerd. Klimaatverandering, vermindering van klimaatrisico’s, transport en connectiviteit zijn enkele van de belangrijke onderwerpen waarover wij hebben gesproken”, aldus secretaris-generaal Sabonge.

De functionaris geeft verder aan dat het versterken van de samenwerking binnen de adviesorganisatie belangrijk is. Minister Ramdin zal als voorzitter van de Ministeriële Raad een bijzondere bijdrage moeten leveren om de collaboratie tussen de lidstaten te bevorderen. Behalve de onderlinge samenwerking is er ook gesproken over de naweeën van de coronapandemie en de gevolgen die de oorlog in Oekraïne heeft op de regio. Secretaris-generaal Sabonge en minister Ramdin zijn van mening dat de ACS-lidstaten gezamenlijk hierop dienen in te spelen.

“Er zal meer samenwerking op regionaal niveau tot stand moeten komen om de potentie die er is beter te benutten. Vooral de regionale organisaties gaan hechter samen moeten werken om gemeenschappelijke doelen te realiseren”, geeft de topman aan. Hij heeft ook zijn opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Op het Kabinet van de President hebben de twee functionarissen over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld.