Oplichtster neemt geld in ontvangst voor volkswoningen die niet bestaan

De Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag de vrouwelijke verdachte L.C. (66) ter zake oplichting en verduistering aangehouden.

De vrouw wordt ervan verdacht verschillende geldbedragen in SRD, EURO en USD bij een aantal personen te hebben ontvangen ten einde hen in aanmerking te doen komen voor een volkswoning op een project aan de Gomperstraat en of de Ringweg.

Van bedoelde volkswoningprojecten blijkt er geen sprake te zijn en heeft de politie geconstateerd dat L.C, personen heeft opgelicht en het geld ten eigen bate heeft gebruikt, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie van het bureau Munder in verzekering gesteld.

Eventuele benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de afdeling Fraude voor het doen van aangifte. Deze afdeling, is ondergebracht op het politie bureau Geyersvlijt en is te bereiken op de telefoonnummers 455830 en 451313.