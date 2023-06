Cambiel: “Het zal beter gaan met Suriname als Brunswijk in 2025 deel uitmaakt van regering”

Marinus Cambiel, ondervoorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), heeft de achterban tijdens een partijvergadering afgelopen week in Commewijne opgeroepen om het geloof in de geelzwarte partij niet te verliezen. De tweede man van de ABOP merkte onder andere op dat economische situatie van het land noodzaakt dat het volk nu meer zal moeten betalen voor elektriciteit en stroom.

Echter, verzekerde hij de mensen dat deze verhogingen ervoor zullen zorgen dat het beter zal gaan met het land, waardoor de mensen zelf zullen vergeten dat ze zoveel moeten betalen voor de nutsvoorzieningen. “Y’o pai pikinso moro stroom, yo pai pikinso moro watra, maar i mag sabi dati o go moro bung. Want w’o tyari verandering dati y’o fergiti dat so hey yu e pai”, benadrukte Cambiel.

Hij beweert dat het zelfs nog beter met Suriname zal gaan als zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk deel uitmaakt van de nieuwe regering die in 2025 zal aantreden. “M’e beloof i. Yu mag sabi dat ifi meneer Brunswijk de ini a regering 2025, a’o go moro betre. Daarom un’ hori un’ srefi en un’ du un’ uiterste best dati ini 2025 Brunswijk de baka na in’sei!”, aldus Cambiel.

Cambiel begrijpt dat mensen het nu zwaar te verduren hebben. Echter, de schuld daarvoor moet volgens hem gezocht worden bij de vorige regering. Hij meent dat de NDP het land helemaal kapot heeft geslagen en totaal heeft vernietigd. Daarnaast hebben de vorige beleidsmakers volgens hem al het geleende geld op hun privérekeningen gestort. Hierdoor zijn er miljarden aan schulden overgelaten.

Ook de bauxietsector is naar zeggen van Cambiel kapotgeslagen door toedoen van de NDP en zijn er ook hoge schulden achtergelaten bij de oliemaatschappijen. De oude plaat hierover afdraaien vindt hij daarom terecht. “Den man nyan alla moni. Now den man nyan alla oli moni en den man meki omen paiman. Staatsolie, na wi mus’ draai en fu kisi moni fu draai a kondre opnieuw”, aldus Cambiel.