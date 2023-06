Acteur Mike Ho Sam Sooi op 69-jarige leeftijd overleden

In Nederland is acteur en regisseur Mike Ho Sam Sooi vrijdag 2 juni op 69-jarige leeftijd overleden. Hij werd eind april ziek en overleed ruim een maand daarna aan de gevolgen van kanker, meldt de familie.

De in Suriname geboren Ho Sam Sooi behoort tot de grondleggers van het Surinaamse theater, overzee en in Nederland en heeft onder meer opgetreden in toneelstukken, theater, soaps en educatieve en journalistieke programma’s.

Hij werd bij het grote publiek onder andere bekend als acteur in de Nederlandse series Medisch Centrum West (1988), Goudkust (1996) and Toen was geluk heel gewoon (1994). Daarnaast speelde hij rollen in musicals Dirty Dancing (2008-2009), Amandla! Mandela (2016) en The Bodyguard (2016-2017).

Ho Sam Sooi laat zijn vrouw actrice Lieneke le Roux en twee kinderen achter.

Video – Mike Ho Sam Sooi als regisseur van de voorstelling ‘A Poku Tori’: