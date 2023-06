Vrouw met cocaïne verwerkt in kleding aangehouden op luchthaven

Het BID team op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname, heeft woensdag de 41-jarige S.W. aangehouden en overgedragen aan de Surinaamse Narcotica Brigade in belang van het verdere onderzoek. De vrouw viel tijdens controle door de mand.

In haar reiskoffer was er kleding, waarin vloeibare cocaïne was verwerkt. Het geheel woog meer dan 6 kg. De vrouw werd overgedragen aan Narcotica Brigade die het onderzoek voortzet.

Na goed speurwerk werd ook de 61-jarige H.S. in beeld gebracht en aangehouden door het onderzoeksteam. De verdachte gaf toe iets van de zaak te weten. Beide personen zijn na voorgeleiding in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.