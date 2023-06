Surinaamse en Nederlandse kinderen delen via kunst hun zorgen over klimaat

Binnen het kunst-uitwisselingsproject Zorg & Hoop brengen schoolkinderen uit Suriname en Nederland aan de hand van zelfgemaakte posters hun zorgen over de wereldwijde klimaatverandering tot uiting. Tegelijkertijd laten ze zien waar volgens hen de oplossingen voor klimaat- en milieuproblemen liggen. Tijdens de expositie Zorg & Hoop bij zowel Villa Zapakara in Paramaribo als OSCAM in Amsterdam Zuidoost zijn vanaf 2 juni de resultaten te zien.

Door middel van collagetechniek met papier en schaar geven de leerlingen vorm aan hun persoonlijke gedachten over klimaatverandering. Hun zorgen over de toekomst brengen ze over in zwart/wit, terwijl ze hun suggesties en oplossingen in kleur verbeelden. Voorafgaand aan het maken van hun kunstwerken, kregen de deelnemende kinderen films over klimaatverandering te zien en gingen ze met elkaar in gesprek. Vervolgens werden ze begeleid door professionele lokale kunstenaars en illustratoren.

In Suriname deden Ruth Joeroeja en Fabian de Randamie mee aan het project; in Nederland zorgden Hedy Tjin, Erico Smit en Simon Buijs voor de ondersteuning.

‘Doel van dit project is dat kinderen ervaringen en ideeën uitwisselen en elkaar inspireren. Volgens ons is het waardevol dat ze op deze manier de gevolgen van klimaatverandering vanuit verschillende invalshoeken bekijken’, vertelt Coco Duivenvoorde namens Villa Zapakara. ‘Dat sluit perfect aan op de doelstellingen van ons museum waar kinderen voor het eerst kennismaken met nieuwe werelden en vreemde culturen.’

Filmmaker en mede-initiatiefnemer Mirjam Marks geeft aan dat het ook de bedoeling is dat kinderen de positieve kanten laten zien: ‘Vooral deze jonge generatie ondervindt de gevolgen van de opwarming van de aarde. Welke oplossingen kunnen ze bedenken en waar hebben ze hun hoop op gevestigd?’

In totaal hebben ongeveer 250 kinderen tussen de 10 en 15 jaar meegedaan aan het Zorg & Hoop project. Het kunst-uitwisselingsprogramma is een samenwerking van stichting Villa Zapakara in Paramaribo met de Amsterdamse filmmaker Mirjam Marks, in 2009 een van de oprichters van Villa Zapakara. Deelnemende scholen in Suriname zijn O.S. Meerzorg in Commewijne, LBO Brokopondo in Brokopondo en O.S. Kampong Baroe in Saramacca. In Nederland doen de O.S. Samenspel in Amsterdam Zuidoost, Basisschool de Jutter op

Vlieland en het V.O. Arte College in Almere mee aan het project. Deze laatste school zal in juli hun bijdrage leveren aan het project.

Alle kunstwerken van de jongeren zullen te zien zijn op de site https://underdocs.villazapakara.com/. Tegelijkertijd worden de kunstwerken tentoongesteld bij Villa Zapakara vanaf begin juni, in OSCAM in Amsterdam Zuid- Oost op 2 en 3 juni en op nader te bepalen locaties en data in samenwerking met het Kwaku Festival en Into The Great Wide Open op Vlieland.

Het Zorg & Hoop kunst-uitwisselingsproject is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Ambassade in Paramaribo en het Fonds voor Cultuurparticipatie in Nederland.