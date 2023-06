Straatrover in camouflage jacket rukt ketting van vrouw weg

Een 34-jarige vrouw in Suriname, is vrijdag op klaarlichte dag van haar halsketting beroofd op straat. Ze liep over de Kwamikondrestraat, toen de verdachte ter hoogte van de Gadosabistraat plotseling op haar afstapte.

Hij rukte daarbij de ketting van haar hals. Na de beroving nam de straatrover de benen. Volgens het slachtoffer was de verdachte gekleed in een camouflage jacket.

Na de beroving stapte de vrouw naar de politie van Uitvlugt en deed aangifte van de straatroof. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.