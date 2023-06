Raghoebarsing: “Cambio’s hebben geluisterd naar kritiek en willen geen vijand zijn van het volk”

De wisselkoersen voor de US dollar en euro tonen de laatste dagen een dalende trend. Volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning hebben de cambio’s in Suriname geluisterd naar de kritiek die hij recent heeft geleverd en op basis daarvan hun koersen aangepast.

“Veel cambio’s hebben zich die kritiek aangetrokken en ze willen niet de vijand van het volk zijn. Ik wil ze daarvoor bedanken en complimenteren”, benadrukte de Surinaamse bewindsman donderdag op een persconferentie.

Raghoebarsing is vooral blij dat de geldwisselkantoren nu eindelijk ook koersen noteren die in lijn zijn met die van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit zal helpen om de koersen te stabiliseren. Hiermee wordt volgens hem de gemeenschap een geweldige dienst bewezen.

De minister benadrukt dat de cambio’s wel degelijk belangrijk zijn. “Je wilt niet dat de handel in vreemde valuta weer op straat komt of ondergronds gaat. Of dat je op de markt onveilige situaties krijgt met ‘mami, wisselen wisselen’. Het probleem is echter dat op het koersenfront zoveel vrijheid is gegeven dat alle regels weg waren. Een vrije markt is geen markt met anarchie. Een vrije markt is een markt met vrijheden, maar dan wel met regels. En wij hebben te veel alle regels overboord gezet. Die regels moeten langzaam maar zeker terug”, aldus de minister.

De bewindsman stelt dat er helaas inderdaad enkele partijen zijn die er belang bij hebben dat die koersen stijgen. “Dat is nooit de bedoeling. Cambio’s en banken moeten verdienen in het verschil dat er is tussen de aankoop- en verkoopkoers. En als ze dat doen kan iedereen op een gewone en normale manier rijk worden. Iedereen mag rijk worden, maar op de normale en eerlijke manier”, aldus de minister.