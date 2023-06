Politie De Nieuwe Grond zit al een tijd zonder vervoer

De politie van bureau De Nieuwe Grond zit weer zonder vervoer. Dit lijkt een alledaags probleem te worden binnen het Korps Politie Suriname (KPS), daar eerder ook de politiebureaus Lelydorp en Santo Boma vervoersproblemen hadden.

Waterkant.Net verneemt dat het politiestation De Nieuwe Grond ruim drie maanden zonder een dienstvoertuig zit. Het is reeds lang doorgegeven dat het dienstvoertuig defect is. De politiefunctionarissen kunnen vanwege dit probleem niet uitrukken wanneer er meldingen binnenkomen. Zij moeten dan noodgedwongen hulp vragen aan collega’s van omliggende stations in dit geval van Santodorp.

“Een goed rijdend politievoertuig is toch wel het minste wat je op een post moet hebben. Het zijn niet de politieagenten, maar de leiding van het KPS die ervoor moet zorgen dat de voorzieningen op het juiste moment aanwezig zijn, en daar schort er wel wat aan. Hierdoor raken de politiemannen ook gedemotiveerd”, merkte een boze burger op die van de Surinaamse politie moest aanhoren dat de ze niet kunnen uitrijden vanwege vervoersprobleem.