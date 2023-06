Bromfietser gewond na aanrijding met auto

Op de kruising van de Botromanki- en de Martin Luther Kingweg in Suriname heeft zich donderdagmiddag een aanrijding voorgedaan tussen een auto en een bromfiets. De bromfietser raakte gewond en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De bromfietser die rond 12:45 over de Martin Luther Kingweg reed, werd plotseling doorkruist door een voertuig dat ook over de Martin Luther Kingweg reed en de Botromankiweg in sloeg, met de aanrijding als gevolg.

De politie van Livorno kwam ter plaatse voor onderzoek.