Van der San: “Procedure benoeming Richano Santokhi in Miami niet juist”

Richano Santokhi, zoon van de Surinaamse president Chan Santokhi, is in Miami (de Verenigde Staten) aangesteld is als Consular Agent. Zijn benoeming is reeds aangemeld bij de consul-generaal. Dat meldt Starnieuws vandaag.

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President van Suriname, zegt dat de procedure voor deze benoeming niet juist is geweest. “En daarom is de hele benoeming een onterechte. Maar het is niet voor het eerst dat er bij een benoeming verkeerde processen worden ingezet. Dus dat is onder deze regering niks vreemds”, benadrukt Van der San in een interview op Stanvaste Radio.

Hij vindt het jammer dat de politieke top ondanks eerder gemaakte fouten en kritiek nog steeds op dezelfde wijze doorgaat met dit soort benoemingen. Daarnaast vraagt hij zich ook af of Richano op een geschikte manier deze job gaat kunnen doen. De oud-kabinetsdirecteur is diep teleurgesteld in president Chan Santokhi.

Richano blijkt een contract te hebben op het kabinet van de vicepresident voor het verrichten van enkele diensten tot 31 oktober 2024. Van der San ziet dit ook als ‘een mooie gekheid’. “Die man is zoon van de president van het land en we weten dat hij een zoon is die allerlei negatieve dingen over zijn vader vertelde. Dan was hij al die tijd in dienst bij de vicepresident. En dan blijkt nu dat hij daar nog steeds in dienst is op basis van de verklaring van de woordvoerder van de vicepresident. Hij heeft een arbeidsovereenkomst, dus met andere woorden is hij landsdienaar”, stelt hij.

Op een persconferentie gehouden op 25 mei, antwoordde de president dat zijn zoon werkzaam was op het kabinet van de vicepresident. Hij heeft overplaatsing gevraagd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Voor verdere informatie verwees hij naar minister Albert Ramdin. Van der San noemt dit komedie. “De minister begon ook met een leugen om te zeggen dat die man overplaatsing heeft gevraagd en nu bij ons is en wij geven hem een training. Dus binnen drie dagen is die training afgerond, zodat hij zelf benoemd is geworden in Miami? Het is rommel”, aldus Van der San.