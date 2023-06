Suriname participeert aan Caribbean Culture Day 2023 in Beijing

Afgelopen weekend vond de Caribbean Culture Experience 2023, ook wel Caribbean Culture Day 2023 plaats in Beijing, China. The Caribbean Cultural Experience is een initiatief van 6 van de 8 ambassades van CARICOM-landen in Beijing te weten, de Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Suriname en Trinidad & Tobago.

Het doel van dit evenement was om de landen in de spotlights te plaatsen en het publiek kennis te laten maken met hetgeen de landen te bieden hebben voor wat betreft toerisme, cultuur, cuisine, en natuurlijke hulpbronnen.

Suriname is vanaf eind maart 2023 tot en met eind december 2023 voorzitter van de Caucus van 8 Caribische (CARICOM) ambassadeurs in Beijing. Tijdens de openingsceremonie werden de aanwezigen toegesproken door ambassadeur Pick Fung Ho-Chong die, onder andere, inzicht gaf in de gemeenschappelijke karakteristieken alsook de onderscheidende unieke eigenschappen van de 6 participerende landen.

Ook stond zij stil bij de samenwerking en relatie van de landen met de Volksrepubliek China. In dit verband haalde zij de eigenschappen van Suriname aan als ‘hidden treasure’ in Zuid-Amerika. Voorts benadrukte zij de investeringsmogelijkheden en de samenwerking op de gebieden van toerisme, handel, landbouw, mijnbouw alsmede olie en gas.

De directeur Generaal Latijns-Amerika en Caribisch gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China, Cai Wei, benadrukte in zijn toespraak ook de goede samenwerking van China met de CARICOM-landen en de verdere verdieping daarvan middels onder andere de Global Development Initiative en de Global Security Initiative. Voor wat toerisme vanuit China naar het Caribisch gebied betreft moet gewerkt worden aan multi-destination toerismepakketten.

De ambassades hebben de Caribbean Culture Day 2023 gefinancierd met sponsoring van de voor hun bekende Chinese bedrijven waarmee er al een werkrelatie is en ook met behulp van andere zakelijke dan wel vriendschappelijke contacten in China. Het publiek werd vergast met optredens van Surinaamse bursalen en er was veel belangstelling voor de Surinaamse cuisine. Voorts sleepte studente Iraisa Muntslag een prijs in de wacht in de categorie best culturally dressed.

Ambassades hebben, onder andere, tot taak om hun landen zichtbaar te maken in de grote wereld, in positieve zin. Met de organisatie van het festival is er een duidelijk signaal gegeven dat de ambassades met verenigde krachten tot grote dingen in staat zijn en wel op eigen gezamenlijk initiatief. Na een periode van 3 jaren pandemie was deze activiteit zeer welkom onder het nationaal- en internationaal publiek van China.