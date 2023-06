Man die pompbediende neerstak aangehouden

De gezochte verdachte Gavin B.(22) is afgelopen week aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Gavin werd gezocht in een zaak waarbij hij een pompbediende in Suriname, in de maand april zou hebben gestoken met een scherp voorwerp.

De twee mannen kregen bij het tankstation een woordenwisseling, waarna de 16-jarige R.F. met een scherp voorwerp werd verwond. Na het strafbaar feit te hebben gepleegd vluchtte Gavin in een wit gelakt voertuig weg.

Na bekomen informatie te hebben uitgewerkt werd Gavin door leden van het Regio Bijstand Team Midden van de Surinaamse politie, klemgereden aangehouden en overgedragen aan de recherche ter voorgeleiding.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.