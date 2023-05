Jongeman voelt zich beetgenomen door homoseksuele man en slaat hem met hooivork

Een 19-jarige jongeman in Suriname heeft afgelopen week een oudere homoseksuele man mishandeld met een hooivork. Hij had het idee dat de man hem onder valse voorwendselen naar zijn huis gelokt had. De oudere man hield de 19-jarige eerder voor dat hij hem naar een gangbang party in zijn woning zou brengen, waar twee dames waren uitgenodigd. De jongeman S.M. stemde toe en stapte in de auto van de man.

Onderweg hield de autobestuurder de jongeman voor dat ze zich moesten opwarmen voor de party, waarbij de man de 19-jarige in de auto begon te bevredigen. Uiteindelijk stopten ze ergens, waar ze seks zouden hebben gehad in de auto. Vandaar reden ze naar de woning van de man.

Thuis aangekomen bij het huis van de man aan de David Simonstraat, vertelde deze dat de gangbang party niet meer doorging. De man vroeg de jongeman om een tweede ronde seks. De jongeman voelde zich beetgenomen en raakte in een heftige woordenwisseling met de man.

Hij pakte uiteindelijk een hooivork, waarmee hij de homoseksuele man flink heeft afgetuigd. Zo heftig dat de steel in tweeën brak. Daarna reed de verdachte weg met de auto van het slachtoffer.



De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, die op aanwijzing van de aangever naar Wintiwai reed, waar hij de verdachte S.M. eerder had opgehaald. Daar werden de auto en de 19-jarige jongeman aangetroffen. Het voertuig werd door de politie in beslag genomen en de verdachte werd wegens mishandeling, vernieling en diefstal van sieraden die in de auto waren aangehouden.

S.M. heeft toegegeven seks te hebben gehad met de man. Later kwam hij hierop terug en verklaarde dat de man hem in de auto had bevredigd. Hij werd kwaad omdat hij beetgenomen was door de aangever. S.M. gaf aan de Surinaamse politie door geen interesse in mannen te hebben.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.M. in verzekering gesteld. Het slachtoffer heeft verwondingen opgelopen en is voor verdere behandeling naar een orthopeed verwezen.