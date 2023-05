Staatshoofden Suriname en Guyana hebben bilateraal onderhoud

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 29 mei 2023 een bilateraal onderhoud gehad met zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali. Beide staatshoofden zijn op voormelde dag met een door de Braziliaanse regering beschikbaar gesteld vliegtuig naar het zuiderbuurland vertrokken voor deelname aan een staatshoofdenvergadering.

Op deze bijeenkomst zullen de regeringsleiders op dinsdag 30 mei met elkaar van gedachten wisselen over de reactivering van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR).

President Santokhi heeft op maandag 29 mei na zijn vertrek vanuit de Surinaamse Johan Adolf Pengel International Airport een tussenstop gemaakt op de Cheddi Jagan International Airport, waar president Ali op het vliegtuig stapte. Voor vertrek naar Brazilië hebben de staatshoofden samen hun ministers van Buitenlandse Zaken een kort bilateraal onderhoud gehad.

Zo is er gesproken over de bouw van de brug over de Corantijnrivier, de samenwerking op het gebied van olie en gas, de visserijsector, de grenssituatie en de export van Surinaamse producten naar Guyana. Tijdens het onderhoud is ook de dredging fee, die een belemmerende factor in de handel vormt, aan de orde gekomen.

President Ali is door zijn Surinaamse ambtgenoot uitgenodigd om de festiviteiten in het kader van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname bij te wonen. President Santokhi heeft ook persoonlijk zijn condoleances overgebracht in verband met het heengaan van 19 kinderen bij brand in de slaapzaal van de Mahdia Secondary School.

De staatshoofden bespraken acties die ondernomen zijn om medeleerlingen, ouders en familie te begeleiden. President Santokhi heeft aangegeven dat Suriname bereid is hulp te bieden, waar nodig.

Beide regeringsleiders hebben opnieuw bevestigd dat de relatie tussen Suriname en Guyana belangrijk is. Zij kijken uit naar een volgende ontmoeting in het kader van het Strategisch Dialoog en Samenwerkingsplatform (SDCP) dat gericht is op het versterken van de onderlinge band. De bedoeling is dat de bilaterale gesprekken de komende twee dagen worden voortgezet.