Schoonmaakster werkzaam bij politie aangehouden wegens fraude met attesten

Een 33-jarige schoonmaakster die te werk was gesteld bij het Korps Politie Suriname is op maandag 29 mei door de politie van het bureau waar ze werkzaam was, aangehouden.

De leidinggevenden onder wie zij werkte, constateerden dat de vrouw G.D. die in de maand februari 2023 in overheidsdienst is getreden, vanaf de maand maart tot en met mei 2023 attesten heeft ingeleverd met in totaal 53 zieke dagen.

Dit bevreemde de leidinggevenden en bij een ingesteld onderzoek op de poli van de arts van wie de attesten afkomstig waren, is gebleken dat G.D. slechts 1 zieke dag in de maand maart van de arts heeft gehad.

De overige attesten bleek zij te hebben gekopieerd en zelfs te hebben ingevuld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort meldt de Surinaamse politie.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de interieurverzorgster hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.