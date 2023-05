Keti Koti party Rotterdam met La Rouge, Tranga Rugie en Passion

Op zaterdag 1 juli 2023 wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Suriname daadwerkelijk werd afgeschaft. Naast herdenken wordt deze Surinaamse nationale dag ook gevierd.

In de Rotterdamse Maassilo is er een speciale Keti Koti party met maar liefst drie Surinaams-Nederlandse topbands te weten La Rouge, Tranga Rugie & The Music Lovers en Passion Urbankawina.

Tussendoor draaien de beste dj’s de hits van toen en nu. Het wordt een gezellige Surinaamse avond, met de lekkerste live Urban, Kawina, Afro en R&B hits in Rotterdams bekendste uitgaanslocatie.

Kaarten zijn 30 euro maar tot 1 juni als voordelige Early Bird online te koop voor slechts €15. Haal ze meteen hier via Eventbrite.

Keti Koti Party – powered by LA DI DA!

Zaterdag 1 juli 2023

23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Toegang vanaf 18 jaar

Info: www.ketikoti.party