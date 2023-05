Jongen plotseling overleden in dorp; door vervuild water zegt familie

In het dorp Waki Basoe te Bronsweg in Suriname is een jongen van rond de zes jaar vanmorgen overleden. Familieleden hebben sterk het vermoeden dat hij met vervuild water in aanraking is gekomen en daardoor ziek is geworden.

De jongen begonnen in de vroege ochtend slijm te braken en had ook diarree. Hij werd naar de dichtstbijzijnde poli gebracht alwaar hij kort daarna kwam te overlijden. Volgens een familielid had de jongen eerder geen klachten.

Familieleden en bewoners van Bronsweg zijn geschokt over het gebeuren. Het vermoeden bestaat sterk dat de jongen door gebruik van vervuild water klachten begon te krijgen. In het dorp zouden er meerdere kinderen zijn die soortgelijke gezondheidsklachten hebben.

Tot het moment van schrijven is er geen arts geweest om de dood officieel vast te stellen. De Surinaamse politie is reeds op de hoogte gesteld. Er wordt door de familie een diepgaand onderzoek geëist naar de doodsoorzaak.