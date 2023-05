Inbrekers slijterij na twee weken opgepakt

In Suriname hebben leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) de verdachten E.K., F.M. en G.R. afgelopen week aangehouden en in verzekering gesteld. Ook is er tijdens de aanhouding een lijnbus in beslag genomen.

De mannen worden ervan verdacht twee weken geleden te hebben ingebroken bij een slijterij te Helena Christina. Tijdens de inbraak zijn er kostbare spullen zoals laptops en sieraden meegenomen. Ook werden alcoholische dranken buitgemaakt. Hierbij werd een lijnbus ingezet.

Na goed speurwerk door leden van het RBTM werden de verdachten in beeld gebracht en in de boeien geslagen. Onderzoek zal moet uitwijzen of deze verdachten meer op hun kerfstok hebben.

De verdachten zijn aan recherche Regio Midden overgedragen die belast is met het verdere onderzoek.