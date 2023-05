EZ-minister Kuldipsingh gaat ook BAVP-opleiding volgen en optreden tegen prijsopdrijvers

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname (EZ) wil ook opgeleid worden tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP).

”Omdat wij een tekort hebben aan BAVP’ers heb ik mijn collega van Juspol nu gevraagd om mijn heel personeel, inclusief directie en mij, een BAVP-opleiding te geven. Zodat ook als ik in de winkel ben, ik mag optreden”, zei de Surinaamse bewindsvrouw woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

Terwijl haar verzoek nog in behandeling is, doet Kuldipsingh een beroep aan een ieder in de samenleving om ook alert te blijven en eventuele gevallen van prijsopdrijvingen en andere overtredingen door te geven aan het ministerie.

“We zijn bezig, maar u moet natuurlijk rekening ermee houden dat wij met de weinige middelen en het geld dat we niet hebben op de begroting, niet landelijk in één keer kunnen gaan”, stelt zij.

Volgens de minister is er een perceptie in de samenleving ontstaan alsof er geen controle in de supermarkten wordt gedaan door de Economische Controle Dienst (ECD). Echter, het EZ-personeel voert in werkelijkheid dagelijks tot in de late uren veldwerkzaamheden uit.

“Met de weinige middelen die we hebben, doen de mensen keihard hun best om die controles te doen. Als de controles er niet waren, dan hadden we geen boetes van bijna 2 miljoen SRD binnengehaald. Dan zouden winkeliers niet klagen. Ze zijn niet blij en ze klagen allemaal. Laatst heeft een winkelier een boete van 70.000 SRD gehad en er is toen heisa ontstaan. Het is het Openbaar Ministerie dat het economisch delict bepaald en de boete vaststelt”, aldus de bewindsvrouw.

De samenleving moet volgens Kuldipsingh ook begrijpen dat prijzen afhankelijk zijn van heel wat factoren. Hieronder vallen de wisselkoers die gebruikt wordt bij de inkoop van de goederen in het buitenland, vrachtkosten maar Suriname, opslagkosten, maar ook de oorlog in Oekraïne die nog steeds van invloed is op heel wat zaken. “Als die ondernemer de producten voor een koers van 40 SRD heeft gekocht, kan ik hem onmogelijk zeggen dat hij het voor een koers van 20 SRD moet verkopen”, aldus de minister.