Bouva: “Ondanks belofte toch nieuwe concessie aan buitenlander uitgegeven te Grankreek”

Ondanks de belofte van de Surinaamse regering, dat er geen nieuwe concessies zullen worden uitgegeven, blijkt dat toch te zijn gebeurd zegt NDP-parlementariër Melvin Bouva. Hij onthulde dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) dat minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) op 26 mei 2023 een nieuwe concessie aan een Indiër heeft uitgegeven.

Het terrein met een grootte van 23.732 hectare is gelegen te Grankreek, Marowijne, ten noorden van het Lelygebergte in het district Sipaliwini. Wat de zaak volgens de politicus nog erger maakt, is dat deze concessie, vermoedelijk voor houtkap, in een woongebied valt van in stamverband levende personen.

“Waarmee is de regering bezig? Wat moeten we hieruit verstaan? En aan een vreemdeling nog erbij. Dit is niet de afspraak, regering. De afspraak is dat u in dat gebied van de in stamverband levenden geen nieuwe concessies zou uitgeven”, stelde hij.

De volksvertegenwoordiger ziet deze handeling als disrespect naar het parlement toe. De documenten die zijn beweringen moeten staven, overhandigde hij aan de parlementsvoorzitter.