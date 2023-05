Aspirant agent aangehouden voor opzettelijke vrijheidsberoving en valsheid in geschrifte

De aspirant agent van politie H.F. tewerkgesteld op politiebureau Keizerstraat in Suriname, is woensdag in verzekering gesteld wegens opzettelijke vrijheidsberoving en valsheid in geschrifte.

Bijkans drie weken terug werd een verkeerscontrole gehouden op Noord. Deze politieman was belast met het stoppen van weggebruikers. Hij gaf de bestuurder van de pick-up het stopteken, maar omdat hij met een snelheid reed kon hij niet abrupt stoppen.De aspirant agent in kwestie vond dat de bestuurder op hem wilde inrijden. Hij hield de autobestuurder aan en bracht hem over naar een politiebureau.

De automobilist moest de nacht op het bureau doorbrengen en mocht de volgende dag na te zijn voorgeleid huiswaarts. De teleurgestelde autobestuurder stapte naar de politie omdat hij onterecht de nacht op het bureau heeft doorgebracht. Hij gaf aan nimmer met zijn auto te hebben ingereden op de politieman die dat beweerde.

De afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) heeft na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie de politieman in kwestie in verzekering gesteld.