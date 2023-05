Van Dijk-Silos heeft geen geloof in belofte vp Brunswijk

Jennifer van Dijk-Silos, jurist en gewezen minister van Justitie en Politie in Suriname, heeft geen enkele geloof erin dat vicepresident Ronnie Brunswijk zich aan zijn recente belofte zal houden door zijn ongenoegen over de gang van zaken in de coalitie niet via de media kenbaar te maken.

“Heeft de belofte van Brunswijk ooit stand gehouden? Nee boi, ik geloof er niet in”, zei Van Dijk-Silos in het radioprogramma Bakana Tori. Op basis hiervan verwacht zij daarom ook dat de spanningen tussen de ABOP en de VHP zich zullen blijven voordoen. “Omdat ze elkaar niet vertrouwen en ze handelen ook onbetrouwbaar jegens elkaar”, stelt zij.

Van Dijk-Silos, die meerdere malen de functie van voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft bekleed, vindt dat de coalitiesamenwerking tussen de VHP, ABOP, PL en NPS in 2020 ook nooit moest hebben plaatsgevonden, omdat het electoraat duidelijk anders beslist had. En die beslissing hield in dat de twee partijen met de meeste zetels, namelijk de VHP en NDP, de coalitie moesten formeren.

“Daarom durf ik te zeggen dat politieke partijen niet van dit land houden. Ik snap niet waarom dit land zo barbaars is geworden. Want we hadden een situatie waarbij altijd de grootste partij gaat vormen. Nu is het teki nyang, teki goal en zweef teki. De partijen hebben totaal geen respect voor de mening van het volk wanneer het volk zegt VHP 20 en NDP 16.

Eén of twee keren was Rutte in Nederland verplicht om te praten met de PVDA. Het respect voor de uitslag van de verkiezingen maakt dat die twee die opposanten van elkaar zijn, gaan praten. Wiens a sani bos. Dus jij als 20 zetels (VHP, red.) kan dan niet als een barbaar de mening van dat volk negeren en je vliegt naar 9 (ABOP, red.) en 1 (PL, red.)”, vervolgt Van Dijk-Silos.