Tieners verwonden winkelier; slachtoffer trekt vuistvuurwapen

De politie van het bureau Nieuw Nickerie heeft op zaterdag 27 mei 2023 de twee verdachten T.M. (16) en I.D. (15) aangehouden ter zake zware mishandeling, mishandeling en poging doodslag. Dit tweetal wordt ervan verdacht in de zaak van een winkeldiefstal in de vooravond van vrijdag 26 mei 2023 de winkelier te hebben verwond, meldt het Korps Politie Suriname.

Wetsdienaren van voormeld politiebureau deden na de melding van een steekpartij de locatie aan voor onderzoek. Naar zeggen van de winkelier betrapte hij twee 10-jarige verdachten op heterdaad bij het wegnemen van enkele goederen uit de winkel. Hij hield de twee jongetjes staande en stelde de moeder van de 10-jarige T.M. daarvan in kennis.

De 16-jarige T.M., zijnde de broer van de 10-jarige T.M. begaf zich samen met zijn 15-jarige vriend I.D. op de bromfiets naar de winkelier. In plaats van te bemiddelen, ging het tweetal met de winkelier te keer, waarbij er een worsteling ontstond tussen de winkelier en de twee jongens.

Daarbij zagen de twee 10-jarige verdachten kans uit de winkel te rennen, achterna gezeten door de winkelier. Ook I.D. en T.M. renden de winkel uit, waarbij T.M. een scherp voorwerp tevoorschijn haalde en de winkelier twee steekverwondingen toebracht op zijn rug.

Het slachtoffer haalde een vuistvuurwapen tevoorschijn, waarna de twee verdachten voor de komst van de politie de plaats middels de bromfiets verlieten. De winkelier is na medische behandeling heengezonden.

De twee verdachten I.D. en T.M. werden opgespoord en op 27 mei 2023 aangehouden. Zij werden voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Vanwege hun jeugdige leeftijd is het tweetal ingesloten in het Jeugd Doorgangshuis te Opa Doelie.

Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.