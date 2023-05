Peruaan met cocaïne verwerkt in kleding aangehouden op luchthaven Suriname

Een 63-jarige man met de Peruaanse nationaliteit is afgelopen weekend op de luchthaven van Suriname aangehouden door het BID team en overgedragen aan de Narcotica Brigade voor verder onderzoek. De man kwam met cocaïne het land in.

Bij controle bleek dat de papieren van de man, die op de Johan Adolf Pengel luchthaven per vliegtuig het land binnen kwam, niet in orde waren. De vreemdeling zou terug gestuurd worden naar land van herkomst, maar viel tijdens reguliere controle door de mand.

Tijdens onderzoek bleek dat er vloeibare cocaïne in zijn kleren was verwerkt. De kledingstukken hadden een gewicht van 7 kg. De verdachte en de kledingstukken zijn in belang van het verdere onderzoek overgedragen aan de Narcotica Brigade.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.