OW start pilotproject ‘handmatig ophalen van kanalen’

Het ministerie van Openbare Werken (OW) had vanaf 2021 aangekondigd over te zullen gaan tot het handmatig onderhouden van kanalen en lozingen. Dit besluit is genomen vanwege de toename in kosten, duurzaam beleid en om te besparen op de begroting van Suriname.

Momenteel wordt de lozing langs de Lallarookweg, vanaf de Franchepanestraat tot de Jaggernath Lachmonstraat, handmatig onderhouden voor een tijdsduur van 1 jaar.

Om een lozing te onderhouden met een lange giek machine kost SRD 150 per meter. Handmatig onderhoud kost SRD 35 per meter. Door het handmatig onderhouden wordt er dus SRD 115 per meter bespaard, meldt OW.

Onlangs is er een aanbesteding gehouden voor het handmatig onderhouden van de Boomskreek en Sluiskreek voor een tijdsduur van 1 jaar.

Aan de Surinaamse gemeenschap wordt gevraagd de goot voor hun huis zelf te onderhouden. Op deze manier kan er samen worden gewerkt aan het verbeteren van de ontwatering in woongebieden.