Oplichtster neemt grote geldbedragen aan voor leveren auto’s die niet bestaan

De Surinaamse politie heeft afgelopen week de 39-jarige Stephanie H. aangehouden en in verzekering gesteld. De vrouw zou grote geldbedragen van tientallen personen in Suriname hebben aangenomen voor het leveren van auto’s, maar hen vervolgens opgelicht hebben.

De verdachte hield haar slachtoffers voor dat zij aan goedkope voertuigen uit het buitenland kon komen. Hiervoor werden valse douane stukken opgemaakt als bewijs dat de voertuigen op de Nieuwe haven stonden.

Volgens het Korps Politie Suriname hield zij de benadeelden oor dat de eigenaren van deze voertuigen de hoog opgelopen opslagkosten niet konden betalen, waardoor er tot veiling van die voertuigen zou worden overgegaan.

Achteraf is echter gebleken dat de verdachte de geïnteresseerden gewoon leugens heeft voorgehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een slachtoffer een dag voor haar aanhouding nog duizenden US dollars aan haar zou hebben gegeven om zaken in orde te maken.

Nadat er aangifte tegen haar was gedaan meldde de verdachte zich met een advocaat bij de politie. Naar verluidt verliet de advocaat het politiebureau nadat hij door had wat er zich afspeelde. Toen de vrouw zich op het bureau meldde waren er meerdere slachtoffers daar om aangifte tegen haar te doen.

H. werd op vrijdag 26 mei 2023 op verdenking van oplichting en verduistering door politie ambtenaren van de afdeling Fraude aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld

Het onderzoek in de zaak is in volle gang. Eventuele benadeelden worden opgeroepen om zich, voor het doen van aangifte alsnog in verbinding te stellen met de afdeling Fraude te bureau Geyersvlijt, te bereiken op de telefoonnummers 455830 of 451313.