Inbrekers dragen kluis verfwinkel weg

Inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag flink huisgehouden in een verfwinkel aan de Adjaistraat in Suriname. Ze hebben een kluis inhoudende een onbekend geldbedrag en bonnen weggedragen.

Daarnaast werden twee wireless camera’s e een spaarpot met onbekende inhoud aan muntjes buitgemaakt.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de verdachten het ijzerwerk van de voordeur hebben geforceerd en zodoende zich de toegang tot het winkelpand hebben verschaft. Vervolgens hebben zij de goederen uit de kantoorruimte weggenomen.

Het is niet bekend hoe de daders de plaats hebben aangedaan en verlaten. Maandagmorgen ontdekte de benadeelde de inbraak en schakelde de politie van De Nieuwe Grond in.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.