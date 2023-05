57-jarige vrouw met drugs op luchthaven aangehouden

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag een 57-jarige vrouw op de Johan Adolf Pengel luchthaven aangehouden die ervan verdacht wordt drugs naar het buitenland te willen smokkelen.

R.R. stond op het punt naar het buitenland te vertrekken. Tijdens controle stuitte de wetsdienaren op flessen toiletartikelen, waarin het verderfelijke spul verborgen was.

Ze werd aangehouden door leden van het BID team en overgedragen aan collega’s van Narcotica Brigade. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de verdachte aan het drugs is gekomen en wie de eventuele verstrekker is geweest.

De vrouw is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.