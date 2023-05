President Santokhi vertrekt maandagochtend naar Brazilië

In Brazilië vindt komende week de staatshoofdenvergadering, te weten ‘The Meeting of the Presidents of the Countries of South America’ plaats. Deze bijeenkomst is een initiatief van de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula de Silva met als doel reactivering van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR).

President Chandrikapersad Santokhi die maandagochtend naar het zuiderbuurland vertrekt, zal een van de 12 Zuid-Amerikaanse staatshoofden zijn, die op dinsdag 30 mei met elkaar van gedachten zullen wisselen over het integratieproces van Zuid-Amerika. Het Surinaamse staatshoofd zal volgens minister Albert Ramdin in een uitgebreid statement Surinames visie uitdragen. President Santokhi reist samen met zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali af naar Brazilië. Voor beide staatshoofden is er een Braziliaans toestel ter beschikking gesteld.

Het ligt in de bedoeling dat president Santokhi in het zuiderbuurland ook een bilateraal gesprek heeft met president Lula da Silva. De twee regeringsleiders hebben elkaar begin dit jaar reeds ontmoet bij de inauguratie van Lula da Silva. Hoewel het bezoek van korte duur is – president Santokhi keert op woensdag 1 juni terug naar Suriname – staan er ook gesprekken met andere Zuid-Amerikaanse staatshoofden gepland en is er verder een afspraak gemaakt met de hoogste baas van het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras. Minister Ramdin merkt op dat er enorm veel belangstelling is vanuit Brazilië en overige Zuid-Amerikaanse landen om zaken met Suriname te doen.

De BIBIS-bewindsman heeft eerder deze maand in aanloop naar het bezoek aan Brazilië telefonisch bilateraal onderhoud gehad met zijn Braziliaanse ambtgenoot Mauro Vieira. Het ligt in de bedoeling dat de twee bewindslieden elkaar ook in de marge van de staatshoofdenvergadering ontmoeten om de bilaterale agenda Suriname-Brazilië te bespreken. Minister Ramdin: “Die agenda heeft heel wat functionele samenwerking.” Brazilië biedt veel steun in de strijd tegen ziekten, terwijl er ook goede samenwerkingen zijn in de agrarische sector en onderwijs. Op het gebied van diplomatie in Zuid-Amerika stemmen de twee landen vaker met elkaar af. De wil is er ook om nadrukkelijker met elkaar te praten over samenwerking op het niveau van het bedrijfsleven en ook de strategische samenwerking bespreekbaar te maken.

Minister Ramdin spreekt van een uniek moment dat de staatshoofden in de nieuwe context na de covidpandemie weer bij elkaar komen, inzake UNASUR. Voorheen hebben zij elkaar wel ontmoet, maar dan wat betreft andere initiatieven, waar ook niet alle regeringsleiders bij elkaar waren. Naast het reactiveren van UNASUR c.q. het integratieproces binnen Zuid-Amerika, komen ook onderwerpen als klimaatverandering, het schulden- en financieringsvraagstuk, de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering, veiligheidsissues en illegale drugshandel aan de orde.

De bewindsman kijkt uit naar een vruchtbare ontmoeting van staatshoofden in Brazilië. Hij spreekt van een nieuw begin in Zuid-Amerika met een nieuwe dimensie. Minister Ramdin benadrukt dat de omstandigheden in de wereld drastisch zijn veranderd. Hij is daarom ingenomen met de daadkracht bij de zuiderburen, in termen van voorstellen die gedaan worden om daadwerkelijk over te gaan tot verbetering de klimaatsituatie, economieën en financiën van de Zuid-Amerikaanse landen. “Dit is weer een voorbeeld dat jouw buitenlandse politiek nadrukkelijk gepositioneerd moet zijn”, aldus de regeringsfunctionaris.