Oud-dc Remy Pollack van NDP overgestapt naar ABOP

Remy Pollack, oud-districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest, gaat de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) ondersteunen. Hij is afgelopen zaterdag tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de geelzwarte partij in Tamanredjo voorgesteld door partijvoorzitter Ronnie Brunswijk.

Pollack was voorheen lid van de Nationale Partij Suriname (NPS). In 2015 stond hij niet op de lijst van die partij in Commewijne omdat hij de partij zou helpen in Paramaribo stemmen te trekken. Hij had zich om die reden uitgeschreven uit Commewijne. Een jaar vóór de verkiezingen werd hij door de Nationale Democratische Partij (NDP) gevraagd om districtscommissaris te worden. Dat was het moment waarop hij de groene partij de rug toekeerde.

In januari 2015 besloot hij officieel lid te worden van de NDP. Namens de paarse partij werd hij in 2020 op nummer 3 van de DNA-kandidatenlijst in Commewijne geplaatst waar hij 1.035 stemmen wist te behalen.

In zijn eerste toespraak als ABOP’er deed Pollack een beroep op de burgers in Commewijne om zich aan te sluiten bij de geelzwarte partij. ‘Commewijne, un kon na ABOP’, aldus de politicus.