Milieuactivist Sleur: ‘Zeer grote onwaarheden staan in cyanide onderzoeksrapport’

Afgelopen donderdag heeft milieuactivist Erlan Sleur een presentatie gehouden in de DNA over de cyanide situatie in het binnenland. Hij gaf onder andere aan hoe de zakken Jin Chan en andere Chinese merken van een zogenaamde milieuvriendelijke manier van goudwinning Suriname binnenkomen onder valse omschrijvingen en voorwaarden.

Zijn organisatie, Probios, heeft al sinds 2018 ontdekt dat het verderfelijke en zeer giftige cyanide gehaald en gebruikt wordt voor de goudwinning.

“De omgekantelde boot in het stuwmeer met 18 zakken van dit spul en de gevolgen daarvan voor mens en dier hebben velen de ogen geopend dat de Jin Chan niet zo onschuldig is als het wordt beweerd door de producent maar ook door een onderzoek hier gedaan door UNASAT order begeleiding van NIMOS en ADEK. Inmiddels heb ik dit onderzoeksrapport op mijn bureau en staan er zeer grote onwaarheden en tegenstellingen in”, zegt Sleur.

De milieuactivist laat weten dat ProBios daarover een klacht zal indienen bij het Surinaamse Openbaar Ministerie omdat dit strafbare feiten zijn die de volksgezondheid en ons milieu in groot gevaar brengen.

“Poging tot doodslag door onverantwoord en vals gebruik van zeer giftige stoffen zoals cyanide maar ook caustic-soda in grote hoeveelheden zijn verboden en dienen als kapitale delicten te worden behandeld”, aldus Sleur.