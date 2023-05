Man kan zelfmoord vrouw niet verwerken en slaat de hand ook aan zichzelf

Een 37-jarige man in Suriname werd zondagmorgen dood aangetroffen op zijn woonadres aan de verlengde Hanna’sLustweg in Suriname. De man heeft een eind aan zijn leven gemaakt, omdat hij vermoedelijk de dood van zijn vrouw niet kon verwerken.

Zijn vrouw nam onlangs gramoxone in en is als gevolg daarvan komen te overlijden. De man was na het heengaan van zijn wederhelft zwaar depressief en gebruikte regelmatig alcohol. Vernomen wordt dat hij ettelijke maken gepoogd heft een eind aan zijn leven te maken.

Zondagmorgen werd hij hangend aan een stuk touw aangetroffen in zijn achter keuken. Hij vertoonde geen teken van leven, waarna de politie werd ingeschakeld.

Zijn lichaam werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)